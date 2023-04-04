ООН: Розмінування коштуватиме Україні $35,7 мільйона

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Facebook / Павел Кириленко

За оцінками програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона.

Про це заявив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє під час відкриття виставки «Війна очима піротехніків ДСНС», передає Укрінформ.

«Ця робота коштуватиме Україні, за нашими оцінками, $35,7 мільйона. Тому хочу висловити велику подяку і відзначити зусилля наших партнерів, які сприяють у проведенні цієї роботи, зокрема таких країн, як Японія, Данія, Хорватія, Велика Британія, Франція та багато інших», — сказав Сільє.

Водночас заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло запевнив, що протимінна діяльність є пріоритетом для Європейського Союзу. Дипломат нагадав, що під час останнього візиту в Україну високий представник ЄС Жозеп Боррель оголосив про додаткову підтримку протимінної діяльності на загальну суму €43 мільйони.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі.