Норвегія ввела нові санкції проти росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Марієнко Андрій / УНІАН
Норвегія запровадила нові санкції проти росії. Вона приєдналася до останнього санкційного пакета Євросоюзу.
Про це пише пресслужба норвезького уряду.
Зокрема, Норвегія розширила перелік персональних санкцій. Туди увійшли ще 87 фізичних та 34 юридичні особи.
Також уряд Норвегії продовжив зобовʼязання щодо замороження активів росіян, торгівлі цінними паперами та іншими інструментами грошового ринку. Продовжується заборона для громадян рф обіймати керівні посади в органах управління.
Норвегія розширила заборону на експорт товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися військово-промисловим комплексом росії. Крім цього, там ввели нові обмеження на імпорт з росії бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та сажі.
- 25 лютого Європейський Союз ухвалив десятий пакет санкцій, запроваджених через незаконне вторгнення росії до України. Загалом обмеження запроваджено проти 87 фізичних і 34 юридичних осіб. ЄС заборонив імпорт із росії синтетичного каучуку та бітуму, а також транзит через росію товарів подвійного призначення. Раніше заборона стосувалася лише експорту. Також громадянам росії заборонено керувати організаціями, які є операторами критичної інфраструктури Євросоюзу.