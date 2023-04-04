Норвегія ввела нові санкції проти росії

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Марієнко Андрій / УНІАН

Норвегія запровадила нові санкції проти росії. Вона приєдналася до останнього санкційного пакета Євросоюзу.

Про це пише пресслужба норвезького уряду.

Зокрема, Норвегія розширила перелік персональних санкцій. Туди увійшли ще 87 фізичних та 34 юридичні особи.

Також уряд Норвегії продовжив зобовʼязання щодо замороження активів росіян, торгівлі цінними паперами та іншими інструментами грошового ринку. Продовжується заборона для громадян рф обіймати керівні посади в органах управління.

Норвегія розширила заборону на експорт товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися військово-промисловим комплексом росії. Крім цього, там ввели нові обмеження на імпорт з росії бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та сажі.