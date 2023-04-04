Bloomberg: Росія замінює американський долар китайським юанем

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Китайський юань замінює долар США як валюту, що найбільше торгується в росії, пише Bloomberg.

Згідно зі щоденними звітами про операції з Московської біржі, юань уперше перевищив долар за місячним обсягом торгів у лютому, а в березні різниця між валютами стала ще помітнішою.

Західні санкції змусили Кремль і російські компанії перевести свої зовнішньоторговельні операції з долара та євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до обмежень проти рф.

На початку 2023 року Міністерство фінансів росії перевело ринкові операції на юань замість долара та розробило нову структуру для Фонду національного багатства, щоб 60% його активів утримувалися в юанях. Банк росії регулярно закликає компанії і громадян перевести свої активи в рублі або «дружні» для Москви валюти, щоб уникнути ризику блокування або заморожування.

Попри це, долар досі залишається найпопулярнішою валютою на російському ринку, лише іноді програючи юаню за обсягами в певний торговий день.