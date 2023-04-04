У Хмельницькому почалися «релігійні» сесії рад. УПЦ МП позбавили права на землі

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Сьогодні, 4 квітня, у Хмельницькому збираються дві сесії — обласної та міської рад.

Як передають місцеві видання, це повʼязано з подіями у соборі УПЦ Московського патріархату на вулиці Володимирській, 113. Там 2 квітня під час служби побили військового, що обурило містян і ті влаштували протести, на яких зібрали понад тисячу підписів за перехід храму до Православної церкви України.

На сесію облради винесли два питання — про зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області, а також звернення депутатів до президента, Кабінету міністрів щодо припинення договорів оренди та користування з релігійними організаціями, які не виконують вимог закону.

На сесії міської ради вже проголосували за припинення права УПЦ МП на постійне користування землями. Кореспондент «Бабеля» передає, що йдеться про 13 земельних ділянок, серед яких собор на Володимирській. Наразі це всі ділянки, за які можуть проголосувати депутати, але церков Московського патріархату в місті більше.

Шість земельних ділянок, на яких є церкви МП, перебувають у приватній власності. Три церкви знаходяться на земельних ділянках трьох юридичних осіб.

Окремо депутати звернулися до Верховної Ради з проханням заборонити діяльність УПЦ МП на законодавчому рівні, до голови Нацполіції області — стосовно побиття військового, а до СБУ — з проханням перевірити усі храми Московського патріархату. Поліція вже відкрила провадження проти священника та військового, який міг спровокувати конфлікт.