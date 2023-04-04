Генштаб: Росіяни наступають на чотирьох напрямках, Сили оборони України знищили понад пів тисячі окупантів за добу

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Російські окупанти наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. За добу українські захисники відбили 69 їхніх атак.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Марʼїнку.

Українська авіація минулої доби завдала пʼяти ударів по скупченнях окупантів та російської військової техніки. Також Сили оборони збили ворожий розвідувальний дрон, а ракетники і артилеристи уразили місце зосередження живої сили окупантів.

Армія рф за минулу добу втратила приблизно 530 військових, вісім танків, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи і 15 безпілотників. Загалом в Україні вже загинули 175 690 росіян.