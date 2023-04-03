WP: Росія вирила траншеї та розставила артилерію вздовж Чорного моря в Криму. Окупанти готуються до наступу ЗСУ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Росія вирила десятки кілометрів окопів і розставила артилерію вздовж Чорного моря в Криму, очікуючи на наступ Сил оборони України.

Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar, які публікує The Washington Post.

У районі Медведівки на півночі Криму росіяни підготували складну систему траншей протяжністю кілька кілометрів. Окопи зроблені під кутом, щоб солдати мали ширший кут вогню. Поруч розташовані інші укріплення, зокрема глибокі канави, призначені для зупинки танків, і «зуби дракона».

Також окупанти готують укріплення вздовж Північно-Кримського каналу та в Армянську — ще одній точці зʼєднання Криму з материковою Україною.

Супутникові знімки від 12 березня показують, що окопи вириті не тільки на півночі, а й на заході, поблизу села Вітіно. Там росіяни вирили траншеї та повкопували «зуби дракона».

Знімки від 31 березня показують, що між укріпленнями встановлено артилерію. Деякі аналітики заявили The Washington Post, що розгортання зброї на такій відстані від поля бою дивує.

За словами Стіва Даннера, колишнього американського армійського інженера, Україні знадобиться значний час, зусилля та обладнання, щоб подолати цю фортифікацію.

CNN наприкінці березня писав, що мета запланованого наступу України — відрізати сухопутний коридор до Криму.