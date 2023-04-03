До парламенту Болгарії проходять шість партій
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Selim Abdiev
Центральна виборча комісія Болгарії підрахувала всі 100% голосів на парламентських виборах. Перемогу здобув блок блок ГЕРБ-СДС колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова з результатом 26,51%.
Про це пише БТА.
На другому місці опинився блок проєвропейських партій «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» експремʼєра Кирила Петкова. За нього проголосували 24,54% виборців.
Третє місце з результатом 14,15% посіла проросійська партія «Відродження». Далі йде «Рух за права і свободи» (13,72%), який представляє інтереси турецької меншини.
Також до парламенту пройшли Болгарська соціалістична партія (8,94%), яка теж підтримує росію, і популістський проєкт «Є такий народ», який набрав 4,11%.
Експерти зазначають, що без обʼєднання двох переможців виборів коаліції в болгарському парламенті не буде. Однак ГЕРБ має погану корупційну репутацію — і через це блок партій «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» не хоче співпрацювати з ними. Якщо партії не зможуть домовитися про коаліцію, то президент Болгарії знову буде змушений призначати технічний уряд та дострокові вибори.
- Політична нестабільність у Болгарії відчутна більше, ніж будь-де в ЄС. Жодні вибори за останні два роки не призвели до створення стійкого уряду більшості. Громадяни ж демонструють ознаки глибокої втоми від виборів, адже країна продовжує потерпати від корупції та зростання інфляції.