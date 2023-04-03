До парламенту Болгарії проходять шість партій

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Flickr / Selim Abdiev

Центральна виборча комісія Болгарії підрахувала всі 100% голосів на парламентських виборах. Перемогу здобув блок блок ГЕРБ-СДС колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова з результатом 26,51%.

Про це пише БТА.

На другому місці опинився блок проєвропейських партій «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» експремʼєра Кирила Петкова. За нього проголосували 24,54% виборців.

Третє місце з результатом 14,15% посіла проросійська партія «Відродження». Далі йде «Рух за права і свободи» (13,72%), який представляє інтереси турецької меншини.

Також до парламенту пройшли Болгарська соціалістична партія (8,94%), яка теж підтримує росію, і популістський проєкт «Є такий народ», який набрав 4,11%.

Експерти зазначають, що без обʼєднання двох переможців виборів коаліції в болгарському парламенті не буде. Однак ГЕРБ має погану корупційну репутацію — і через це блок партій «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» не хоче співпрацювати з ними. Якщо партії не зможуть домовитися про коаліцію, то президент Болгарії знову буде змушений призначати технічний уряд та дострокові вибори.