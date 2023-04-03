Нідерланди перекажуть Україні комплексний пакет допомоги на €274 млн
- Автор:
- Софія Телішевська
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Markus Spiske / Unsplash
Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги на суму €274 мільйонів. Ці гроші підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоровʼя.
Про це заявила міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.
Близько €180 мільйонів спрямують на гуманітарну допомогу, охорону здоровʼя, енергопостачання, відновлення житла та інфраструктури, а також розмінування сільськогосподарських земель.
Ще €94 мільйони підуть на нелетальну допомогу, зміцнення співробітництва між Україною та НАТО, а також захист та збереження української культури.