Нідерланди перекажуть Україні комплексний пакет допомоги на €274 млн

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Markus Spiske / Unsplash

Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги на суму €274 мільйонів. Ці гроші підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоровʼя.

Про це заявила міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

Близько €180 мільйонів спрямують на гуманітарну допомогу, охорону здоровʼя, енергопостачання, відновлення житла та інфраструктури, а також розмінування сільськогосподарських земель.

Ще €94 мільйони підуть на нелетальну допомогу, зміцнення співробітництва між Україною та НАТО, а також захист та збереження української культури.