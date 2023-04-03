Financial Times: Росія конфіскує паспорти у високопосадовців, щоб зупинити їх виїзд за кордон

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Російські силовики конфіскують паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб запобігти їхнім поїздкам за кордон.

Про це пише Financial Times із посиланням на кількох людей, які знайомі з цим питанням.

У різних державних установах — різні заходи безпеки. Місцями вони стосуються навіть чиновників середнього рівня, їх також попросили утриматися від закордонних поїздок. В інших відомствах високопосадовцям дають повний дозвіл на виїзд за кордон — «у розумних межах».

За словами одного з джерел, керівникам однієї великої державної промислової компанії заборонено виїжджати з Москви більш ніж на дві години без офіційного дозволу. В інших випадках співробітники ФСБ попросили здати паспорти колишніх чиновників, які раніше мали доступ до державної таємниці, і навіть тих, хто ніколи не мав доступу.

Колишня працівниця Центрального банку росії Олександра Прокопенко розповіла, що паспортні обмеження наразі вийшли за межі людей, які мають допуск до секретних документів.

«Зараз вони підходять до певних людей і кажуть: «Будь ласка, здайте ваші червоні цивільні паспорти, тому що ви маєте доступ до конфіденційної інформації і тому ми хочемо контролювати ваші пересування», — сказала вона.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков також підтвердив, що обмеження на виїзд за межі росії для низки співробітників «чутливих сфер» стали жорсткішими.

Також після серії публічних скандалів із відпочинками депутатів у Дубаї і Мексиці нижня палата російського парламенту в січні зажадала від законодавців повідомляти начальство про закордонні відрядження. Як повідомляє російська газета «КомерсантЪ», щонайменше сім регіонів дали місцевим чиновникам суворі рекомендації утриматися від поїздок за кордон.