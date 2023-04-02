Партія прем’єрки Фінляндії поступилася коаліції консерваторів — новим главою уряду стане Петтері Орпо
- Автор:
- Софія Телішевська
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Соціал-демократична партія прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін поступилася правій Національній опозиційній коаліції на чолі з Петтері Орпо.
Про це повідомляє Yle з посиланням на дані підрахунку 100% попередньо поданих голосів.
Консервативна коаліція здобула 20,8 % (на 3,8% більше, ніж у попередньому скликанні) й зможе розраховувати на 48 мандатів. Партія Марін теж покращила результат — з 17,7% до 19,9% і матиме 43 мандати замість 40.
Ультраправі «Справжні фіни» опинились на другій сходинці з 20,1% і матимуть попередньо 46 мандатів (було 39).
- Лідер партії, яка отримала на парламентських виборах більшість голосів, традиційно отримує першочергове право на формування нового уряду. Цього разу створення нової правлячої коаліції обіцяє бути довгим і важким, оскільки низка партій уже виключила можливість співпраці з правими популістами.