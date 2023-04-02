Партія прем’єрки Фінляндії поступилася коаліції консерваторів — новим главою уряду стане Петтері Орпо

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Соціал-демократична партія прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін поступилася правій Національній опозиційній коаліції на чолі з Петтері Орпо.

Про це повідомляє Yle з посиланням на дані підрахунку 100% попередньо поданих голосів.

Консервативна коаліція здобула 20,8 % (на 3,8% більше, ніж у попередньому скликанні) й зможе розраховувати на 48 мандатів. Партія Марін теж покращила результат — з 17,7% до 19,9% і матиме 43 мандати замість 40.

Ультраправі «Справжні фіни» опинились на другій сходинці з 20,1% і матимуть попередньо 46 мандатів (було 39).