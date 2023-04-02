Генштаб: У війні росії проти України уже загинули 174 550 окупантів

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Протягом минулої доби Сили оборони України відбили понад 70 російських атак та ліквідували 560 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Війська росії наступають поблизу Лиману, Бахмуту, Авдіївки та Марʼїнки. За добу 1 квітня українська авіація 12 разів вдарила по окупантах та їхній техніці.

Українські захисники також збили один російський безпілотник «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії України влучили по двох складах боєприпасів та одній РСЗВ росіян.

Армія рф за минулу добу втратила приблизно 560 військових, два танки, пʼять бойових броньованих машин та чотири артилерійські системи. Загалом в Україні вже загинули 174 550 росіян.