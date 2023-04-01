У Румунії відпустили під домашній арешт колишнього кікбоксера Ендрю Тейта. Його звинувачують у торгівлі людьми

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У Румунії випустили під домашній арешт колишнього кікбоксера Ендрю Тейта. Також запобіжний захід змінили і його брату Трістану Тейту.

Про це пише BBC.

Їхніх двох спільниць також відпустили. Термін арешту мав завершуватися 29 квітня, але суд вирішив вже зараз відпустити їх з-під варти.

Але всім чотирьом не видали жодних дозволів на виїзд, тому вони мають перебувати вдома. Їх звинувачують у створенні організованого злочинного угруповання. У судових документах йдеться про те, що вони змушували жертв заробляти в інтернеті по €10 тисяч на місяць і погрожували за невиконання фізичним насильством. Але досі жодних звинувачень брати не отримали.