У Румунії відпустили під домашній арешт колишнього кікбоксера Ендрю Тейта. Його звинувачують у торгівлі людьми
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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У Румунії випустили під домашній арешт колишнього кікбоксера Ендрю Тейта. Також запобіжний захід змінили і його брату Трістану Тейту.
Про це пише BBC.
Їхніх двох спільниць також відпустили. Термін арешту мав завершуватися 29 квітня, але суд вирішив вже зараз відпустити їх з-під варти.
Але всім чотирьом не видали жодних дозволів на виїзд, тому вони мають перебувати вдома. Їх звинувачують у створенні організованого злочинного угруповання. У судових документах йдеться про те, що вони змушували жертв заробляти в інтернеті по €10 тисяч на місяць і погрожували за невиконання фізичним насильством. Але досі жодних звинувачень брати не отримали.
- 27 грудня Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti і вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.
- Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес веб-камер», який назвав «розвагою для дорослих». Широковідомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.