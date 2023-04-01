Україна закупить у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Україна замовила в Польщі 100 колісних бронетранспортерів Rosomak.

Про це премʼєр-міністр Матеуш Моравецький повідомив на заводах у місті Семяновиці-Шльонськи, де виробляють бронетранспортери.

Глава польського уряду зазначив, що закупатимуть за рахунок європейських та американських фондів, які підтримують Україну.

«Я привіз замовлення, яке отримав учора від прем’єра України Дениса Шмигаля на 100 Rosomak, які тут вироблятимуть», — заявив Матеуш Моравецький.

За його словами, бронетранспортери, як і гармати-гаубиці Krab, стають національним експортним брендом польської збройової промисловості. Він додав, що зараз ведуться переговори про їхній продаж і з іншими країнами.