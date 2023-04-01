Росія готується до оборони Криму і масово будує захисні споруди

Новини

Mark Krutov / Twitter

Журналісти «Схем» та проєкту «Крим.Реалії» проаналізували супутникові знімки територій Криму, на яких можна побачити нові захисні споруди, що їх російські військові побудували від початку 2023 року.

Це може свідчити, що росія вже почала готуватись до можливого наступу Сил оборони України.

Зокрема, подвійну лінію окопів облаштували одразу за адмінкордоном, у районі російського пункту пропуску «Армянськ» та в районі Перекопського валу. За Чонгаром, біля села Тургенєве видно розгалужену систему фортифікацій обабіч траси Е-105 та біля озера Сиваш.

Далі за Перекопським перешийком вглиб Кримського півострова створюють нові лінії оборони. Мережа окопів розташована обабіч траси Е-97 та біля села Філатівка.

За селом Ішунь біля дороги в бік села Воронцівка замість лісосмуги тепер окопи. На пляжах біля Євпаторії вже вирили щонайменше 7 кілометрів окопів. Оборонними спорудами фактично відрізають Керченський острів. Біля траси Е-97 за селом Батальне видно нові окопи та капоніри для техніки.