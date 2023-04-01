Росіяни намагаються оточити Авдіївку. Україна обороняє місто і відбиває атаки на Бахмут

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Російські війська одночасно наступають на чотирьох напрямках (Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському), але особливих успіхів не мають. Росія все ще не може захопити Бахмут, але намагається оточити Авдіївку, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ситуація на Сході в районах ведення оборонної операції залишається досить складною.

Найбільші зусилля росіяни зосереджують на спробах встановлення контролю над Бахмутом.

«Намагаються просуватися до центральної частини міста, на окремих ділянках мають незначні перемінні успіхи», — написала заступниця голови Міноборони.

Маляр додала, що ворог не може захопити місто — довкола й в самому Бахмуті тривають жорсткі бої.