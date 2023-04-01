Росіяни намагаються оточити Авдіївку. Україна обороняє місто і відбиває атаки на Бахмут
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Російські війська одночасно наступають на чотирьох напрямках (Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському), але особливих успіхів не мають. Росія все ще не може захопити Бахмут, але намагається оточити Авдіївку, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, ситуація на Сході в районах ведення оборонної операції залишається досить складною.
Найбільші зусилля росіяни зосереджують на спробах встановлення контролю над Бахмутом.
«Намагаються просуватися до центральної частини міста, на окремих ділянках мають незначні перемінні успіхи», — написала заступниця голови Міноборони.
Маляр додала, що ворог не може захопити місто — довкола й в самому Бахмуті тривають жорсткі бої.
- Оборона Бахмуту фактично триває з липня 2022 року, а останні два місяці там точаться запеклі бої. На взятті цього міста окупанти зосередили свої основні сили, проте ЗСУ відважно тримають місто-фортецю. Російські пропагандисти кілька разів навіть оголошували, що росіяни вже взяли місто, але це не так.