Сили оборони знищили ще 630 російських військових і відбили 70 атак

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Минулої доби найінтенсивніші бої йшли в Білогорівці, Бахмуті, Авдіївці та Марʼїнці. Сили оборони України відбили 70 атак росіян та ліквідували 630 росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля для наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Лише в районі Марʼїнки військовослужбовці Сил оборони відбили близько 20 ворожих атак.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили девʼять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад ПММ, два зенітно-ракетні комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.