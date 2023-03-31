МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Підрозділи «Гвардії наступу» уже сформовані, але на тлі великої кількості заявок набір продовжили. Цих людей запишуть у резерв.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Сформовано вісім бригад, і на сьогоднішній день ми готові в складі Сил оборони до активних наступальних заходів на території нашої держави. І, звичайно, паралельно ми готові до проведення стабілізаційних заходів на цій території», — сказав Клименко.

За його словами, доєднатись до «Гвардії наступу» виявили бажання «декілька десятків тисяч» людей з усіх регіонів України.

«Ми вже хотіли призупинити запис, бо підрозділи практично сформовані, але через кількість заявок вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів», — додав міністр.

Він наголосив, що у МВС розраховують протягом декількох місяців навчити добровольців, екіпірувати їх та озброїти, щоб вони надалі теж долучились до штурмових заходів.