МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Кабінету міністрів України
Підрозділи «Гвардії наступу» уже сформовані, але на тлі великої кількості заявок набір продовжили. Цих людей запишуть у резерв.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
«Сформовано вісім бригад, і на сьогоднішній день ми готові в складі Сил оборони до активних наступальних заходів на території нашої держави. І, звичайно, паралельно ми готові до проведення стабілізаційних заходів на цій території», — сказав Клименко.
За його словами, доєднатись до «Гвардії наступу» виявили бажання «декілька десятків тисяч» людей з усіх регіонів України.
«Ми вже хотіли призупинити запис, бо підрозділи практично сформовані, але через кількість заявок вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів», — додав міністр.
Він наголосив, що у МВС розраховують протягом декількох місяців навчити добровольців, екіпірувати їх та озброїти, щоб вони надалі теж долучились до штурмових заходів.
- Набір у «Гвардію наступу» мав закінчитися 1 квітня. Ідеться про штурмові бригади МВС, які братимуть участь у звільненні Донбасу та Криму. На скільки продовжили прийом заявок, поки невідомо.