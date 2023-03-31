МЗС Литви вимагає від Мінська зупинити Білоруську АЕС

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Flickr / Андрей Черняков

Міністерство закордонних справ Литви направило ноту протесту Мінську з вимогою негайно зупинити Білоруську атомну електростанцію до вирішення питань ядерної безпеки.

Про це повідомляє LRT.

Цей крок — відповідь на інформацію про те, що Білорусь готується підключити другий блок АЕС до мережі.

«Підготовка Білорусі до запуску другого енергоблока атомної електростанції, яка має дефекти, приховування від громадськості інцидентів і дефектів, загрози президента росії розмістити ядерну зброю в Білорусі говорять про безвідповідальну поведінку диктаторських режимів щодо атомної енергії і становлять ядерну загрозу для всього регіону», — сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

За даними литовської розвідки, Білорусь та «Росатом» минулого року приховали інциденти та дефекти в реакторних системах на першому та другому енергоблоках. У квітні 2022 року перший енергоблок Білоруської АЕС зупинили для планового ремонту, але про дефекти, виявлені під час робіт, не повідомляли.