МЗС Литви вимагає від Мінська зупинити Білоруську АЕС
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- Анна Холоднова
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Flickr / Андрей Черняков
Міністерство закордонних справ Литви направило ноту протесту Мінську з вимогою негайно зупинити Білоруську атомну електростанцію до вирішення питань ядерної безпеки.
Про це повідомляє LRT.
Цей крок — відповідь на інформацію про те, що Білорусь готується підключити другий блок АЕС до мережі.
«Підготовка Білорусі до запуску другого енергоблока атомної електростанції, яка має дефекти, приховування від громадськості інцидентів і дефектів, загрози президента росії розмістити ядерну зброю в Білорусі говорять про безвідповідальну поведінку диктаторських режимів щодо атомної енергії і становлять ядерну загрозу для всього регіону», — сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
За даними литовської розвідки, Білорусь та «Росатом» минулого року приховали інциденти та дефекти в реакторних системах на першому та другому енергоблоках. У квітні 2022 року перший енергоблок Білоруської АЕС зупинили для планового ремонту, але про дефекти, виявлені під час робіт, не повідомляли.
- Білорусь будує АЕС з 2011 року. Основний партнер у проєкті — російська компанія «Атомстройекспорт» з держкорпорації «Росатом». У 2011 році Білорусь отримала від росії кредит у розмірі $10 мільярдів, що становить 90% вартості будівництва.
- АЕС розташована за 18 км від міста Островець Гродненської області, поблизу кордону з Литвою, за 50 км від Вільнюсу.