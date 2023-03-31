ВАКС оголосив у розшук нардепа Сергія Шахова. Його підозрюють у приховуванні майна на 88 млн грн

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Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук нардепа Сергія Шахова з групи «Довіра». Його підозрюють у приховуванні майна на 88 млн грн.

Суд задовольнив клопотання прокурора у справі про декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК). Ухвалою ВАКС провадження до розшуку нардепа зупинено.

Як передає «Українська правда», прокурор пояснив, що Шахов упродовж 7 місяців так і не з’явився в суд і не надав жодних належним чином затверджених документів, які б підтверджували, що він перебуває на лікуванні і не може прибути на засідання.

Захист Шахова стверджує, що депутат з 20 лютого на лікуванні в місті Бішкек (Киргизстан), але документів, які б підвереджували перетин кордону, суду не надали.