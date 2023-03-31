Дональду Трампу офіційно висунуть звинувачення у злочині. Вперше в історії США судитимуть експрезидента

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Колишньому президенту США Дональду Трампу офіційно висунуть звинувачення у злочині. Велике журі Нью-Йорку підтримало таке рішення.

Про це пишуть The New York Times та The Associated Press.

Велике журі вирішувало, чи достатніми є докази для того, щоб висунути звинувачення Трампу. Це колегія присяжних, яка вирішує, чи достатньо доказів для офіційних обвинувачень, і перевіряє роботу прокуратури. Конкретні обвинувачення оголосять найближчими днями.

Адвокат Трампа теж підтвердив, що велике журі ухвалило таке рішення і Трампу дійсно висунуть звинувачення. Після цього розпочнеться судовий процес над ним.

Уперше в історії США колишній президент отримає звинувачення та постане перед судом.

Трампа звинувачують у справі про порноакторку Стормі Деніелс, якій він заплатив, щоб вона тримала в таємниці їхній роман. У 2016 році, під час передвиборчої кампанії порнозірка звернулася до журналістів із пропозицією написати про її роман з Трампом. Нібито, вона мала залізобетонні докази того, що такий роман був. Але передвиборчий штаб Трампа зіграв на випередження і заплатив Деніелс $130 тисяч за мовчання. Однак платив їй адвокат Трампа Майкл Коен із власних коштів. Для цього він створив окрему компанію-одноденку, а платіж оформили як «юридичні витрати». Прокурори вважають, що все це може вважатися як підробкою документів, так і спробою ввести виборців в оману. У чому саме звинувачуватимуть Трампа і який злочин він нібито вчинив — оголосять найближчим часом.