Пентагон: США підготували понад сім тисяч українських військових
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Понад сім тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку у Сполучених Штатах з початку повномасштабної війни росії з Україною.
Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, пише CNN.
За його словами, 65 українців, які навчалися на ЗРК Patriot в Оклахомі, завершили навчання цього тижня.
Райдер також повідомив, що наприкінці березня в Німеччині пройдуть підготовку понад чотири тисячі українських військових, зокрема, одна бригада тренується на бойових машинах піхоти Bradley, а друга — на бронетранспортерах Stryker.
«Зараз триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1 200 військовослужбовців Збройних сил України», — сказав Райдер.
- Раніше директор з операцій Обʼєднаного комітету начальників штабів, генерал Дуглас Сімс II повідомляв, що за січень і лютий 2023 року американські військові навчили понад тисячу українців.