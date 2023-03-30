Пентагон: США підготували понад сім тисяч українських військових

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Reuters / «Бабель»

Понад сім тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку у Сполучених Штатах з початку повномасштабної війни росії з Україною.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, пише CNN.

За його словами, 65 українців, які навчалися на ЗРК Patriot в Оклахомі, завершили навчання цього тижня.

Райдер також повідомив, що наприкінці березня в Німеччині пройдуть підготовку понад чотири тисячі українських військових, зокрема, одна бригада тренується на бойових машинах піхоти Bradley, а друга — на бронетранспортерах Stryker.

«Зараз триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1 200 військовослужбовців Збройних сил України», — сказав Райдер.