Російського військового засудили до 12 років за знущання над цивільними

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Військовослужбовця збройних сил рф визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни — йому дали 12 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що на початку березня 2022 року під час окупації села Бузова Києво-Святошинського району засуджений скоював злочини проти цивільного населення.

Він у нетверезому стані спинив автоколону з цивільними, які намагалися евакуюватися, і погрожував їм зброєю.

Росіянин наказав подружжю вийти з автівки та примусив чоловіка зняти одяг вище пояса. Принижуючи його людську гідність, окупант вдарив потерпілого прикладом по голові та хотів вистрелити в нього. «Проте не зробив цього з причин, що не залежали від його волі», — зазначає прокуратура.

Ідеться про бурята Дамбаєва Чингіза Тумуновича, він потрапив у полон 15 січня 2023 року.