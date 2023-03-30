Російського військового засудили до 12 років за знущання над цивільними
- Автор:
- Софія Телішевська
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Військовослужбовця збройних сил рф визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни — йому дали 12 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що на початку березня 2022 року під час окупації села Бузова Києво-Святошинського району засуджений скоював злочини проти цивільного населення.
Він у нетверезому стані спинив автоколону з цивільними, які намагалися евакуюватися, і погрожував їм зброєю.
Росіянин наказав подружжю вийти з автівки та примусив чоловіка зняти одяг вище пояса. Принижуючи його людську гідність, окупант вдарив потерпілого прикладом по голові та хотів вистрелити в нього. «Проте не зробив цього з причин, що не залежали від його волі», — зазначає прокуратура.
Ідеться про бурята Дамбаєва Чингіза Тумуновича, він потрапив у полон 15 січня 2023 року.
- Від початку повномасштабної війни слідчі зареєстрували понад 68 тисяч воєнних злочинів російських військових та 952 факти застосування заборонених засобів ведення війни. Генпрокурор України стверджує, що йдеться про вбивства, тортури і сексуальне насильство, а також про депортацію дітей, обстріли критичної інфраструктури та інше.