Астрономи дізналися, що кільця Сатурну нагрівають його атмосферу. Ученим допоміг телескоп Hubble

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ESA / NASA

Астрономи дізналися, що кільця Сатурну нагрівають верхні шари його атмосфери.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

В атмосфері Сатурну зафіксували надлишок ультрафіолетового випромінювання у вигляді смуги гарячого водню. Таким чином науковці виявили, що щось забруднює та нагріває верхні шари атмосфери ззовні. Імовірно, це роблять частинки крижаних кілець, що потрапляють в атмосферу Сатурну під впливом мікрометеоритів, сонячного вітру, ультрафіолетового випромінювання або електромагнітних сил. Гравітаційне поле Сатурну притягує частинки кілець до планети.

У 2017 році зонд NASA Cassini проаналізував атмосферу Сатурну і підтвердив, що в ній містяться частинки, які падають з кілець. Проте досі науковці не знали про їхній подальший вплив.

«Усе відбувається завдяки частинкам кілець, які каскадом потрапляють в атмосферу на певних широтах. Вони змінюють склад верхніх шарів атмосфери, а потім відбуваються процеси зіткнення з атмосферними газами, які, ймовірно, нагрівають атмосферу на певній висоті», — пояснив Лотфі Бен-Джаффель з Інституту астрофізики в Парижі та Місячно-планетарної лабораторії Університету Аризони.

Щоб дізнатися це, науковці використовували дані чотирьох космічних місій, які вивчали Сатурн — двох зондів NASA Voyager, зонда Cassini, космічного телескопа Hubble і International Ultraviolet Explorer, який запустили NASA, ESA і Науково-технічна дослідницька рада Великої Британії.