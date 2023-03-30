Європарламент ухвалив нові правила, щоб урівняти зарплати чоловіків і жінок

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Європейський парламент 30 березня ухвалив нові правила, покликані ліквідувати гендерний розрив у заробітних платах.

Відтепер структура оплати праці в ЄС повинна базуватися на гендерно нейтральних критеріях, а система оцінки та класифікація роботи не має залежати від статі.

Оголошення про вакансії та назви посад також мають бути гендерно нейтральними, а роботодавці зобовʼязані наймати працівників без дискримінації. Якщо гендерна різниця в оплаті праці становитиме щонайменше 5%, роботодавці повинні будуть провести спільну оцінку зарплати разом із представниками своїх працівників.

На роботодаців, які не дотримуються правил, чекатимуть штрафи, а працівники, які постраждали через порушення, зможуть вимагати відшкодування.

Нові правила також відміняють таємницю оплати праці — працівники матимуть право отримувати чітку та повну інформацію про зарплату своїх співробітників та розповідати про свою.

Якщо роботодавець не дотримується принципу рівної оплати праці, працівник може подати на нього до суду. У суді відповідач зобовʼязаний буде довести, що дискримінації не було.

За законопроєкт проголосували 427 євродепутатів, 79 були проти, а 76 утрималися. Тепер документ має схвалити Рада ЄС.