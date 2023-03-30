Німеччина підтвердила передачу Україні 18 танків Leopard, 40 БМП Marder та іншої техніки

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Getty Images / «Бабель»

Німеччина підтвердила, що передала Україні всі обіцяні 18 танків Leopard 2A6 разом із боєприпасами. Також до України прибули 40 бойових машин піхоти Marder.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Крім цього, Німеччина передала дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини та дві машини розмінування WISENT.

Також Україна отримала 28 вантажівок Zetros, 40 тисяч аптечок та 103 тисячі турнікетів.