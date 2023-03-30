У Львові вперше в Східній Європі однорічну дитину прооперували з допомогою робота Da Vinci

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У львівській дитячій лікарні Святого Миколая вперше в Східній Європі прооперували однорічну дитину з допомогою робота Da Vinci. У хлопчика була вроджена аномалія — надто малий отвір у сечоводі правої нирки.

Про це повідомили у Першому медобʼєднанні Львова.

Малюку рік і чотири місяці, і через вроджену ваду в нього погано відходила сеча і накопичувалася рідина, а нирка постійно через це запалювалася.

Аби усунути цю проблему, медики провели реімплантацію сечоводу: зробили новий отвір між сечоводом та сечовим міхуром, по якому сеча повноцінно відходитиме від нирки.

Оскільки пацієнт ще дуже маленький, то, аби він легше переніс хірургічне втручання і швидше відновився, лікарі вирішили оперувати його з допомогою робота Da Vinci. Ця сучасна роботизована система дає змогу проводити операції малоінвазивно — без великого розрізу, що є менш травматичним та з мінімальною крововтратою.

Хірург сидів за спеціальним пультом і керував «руками» робота, які оперували дитинку всього лише через кілька проколів. Зображення завдяки відеокамері транслювалося перед лікарями на великому екрані.

Хлопчик добре переніс операцію — аналізи показали, що нирка вже працює значно краще.