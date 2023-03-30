Європейці зможуть частково відмовитися від реклами у Facebook та Instagram

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Материнська компанія Meta дозволить європейським користувачам Facebook та Instagram вибрати версію застосунків, які показуватимуть не персоналізовану рекламу, як зараз, а лише загальну, наприклад, на основі локації чи віку.

Про це пише The Wall Street Journal.

Користувачі зможуть надіслати онлайн-форму про відмову від реклами, після чого компанія оцінить її і запровадить зміни.

Оновлення спричинене тим, що Комісія із захисту даних Ірландії, яка керує виконанням основного закону ЄС про конфіденційність для Meta, вже оштрафувала Facebook та Instagram на €390 мільйонів — соцмережі вимагали від користувачів погодитися на контракт, що включає так звану поведінкову рекламу. На скасування контрактів соцмережам дали три місяці, які вже спливають.

Водночас таке рішення Meta суперечливе, адже компанія пропонує відмовитися від частини реклами, проте не запитує користувачів, чи погоджуються вони на використання персональних цифрових даних для підбору рекламних оголошень.