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Death to Stock

Сполучені Штати переказали до бюджету України грантові кошти на суму $1,25 мільярда, які в основному підуть на соціальні виплати.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Грант спрямують на часткове відшкодування видатків Держбюджету, зокрема на пенсії, підтримку окремих програм соціальної допомоги (вимушеним переселенцям), зарплату працівників держорганів, співробітників Держслужби з надзвичайних ситуація та працівників закладів вищої освіти.

США надали ці кошти через Цільовий фонд Світового банку в межах четвертого додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).