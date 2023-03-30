Білий дім не бачив жодних порушень, повʼязаних із тим, як Україна використовує військову допомогу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Білий дім не бачив жодних доказів про «кричущі неправомірні дії», повʼязані з тим, як Україна використовує військову допомогу.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Його попросили прокоментувати 198 скарг, які нібито отримали американські інспектори, які контролюють американську допомогу США. На що Кірбі відповів: «Я не знаю про ці конкретні звіти. Ми не бачили жодних доказів того, що мали місце якісь кричущі неправомірні дії, коли йдеться про управління допомогою, яку передали Україні».

«В Україну йде обладнання та системи за рахунок платників податків, але це війна. І справжні люди борються, і справжні люди гинуть. А в бою ви не можете передбачити кожен рух кожного окремого предмета, який кожен солдат бере з собою у бій», — додав речник Пентагону.