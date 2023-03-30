Українські військові знищили ще понад 500 російських окупантів та 12 їхніх артилерійських систем

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Українські військові за минулу добу знищили 560 російських окупантів — 172 900 від початку повномасштабного вторгнення.

Про це Генштаб повідомляє 30 березня.

Також Сили оборони знищили один російський танк, вісім броньованих машин, 12 артилерійських систем та три одиниці спеціальної техніки.

Що стосується ситуації на фронті, то там українська армія відбила 60 атак росіян. Епіцентром бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО знищили російський бомбардувальник Су-24М. Українські ракетники та артилеристи в той же час вдарили по трьох районах зосередження живої сили окупантів, озброєння та військової техніки.