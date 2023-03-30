В Україні бракує протезів для кінцівок ― і з контрнаступом ситуація може погіршитись. Провідні світові медіа про війну 29 березня

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«Бабель»

Матеріал про брак в Україні протезів для кінцівок випустила французька телекомпанія France24. При цьому виробництво протезів, зокрема, в самій Україні, відчутно зросло. Журналісти наводять приклад: лише у другому півріччі 2022-го одна українська компанія виробила сім тисяч протезів для рук та ніг ― це більше, ніж вона виготовила за весь 2021-й. Однак попит значно більший ― і, враховуючи запланований український контрнаступ, він може іще зрости. «Ми, зрештою, забезпечимо протезами всіх, ― каже директор однієї з українських спеціалізованих клінік Андрій Овчаренко. ― Але виросте черга й, відповідно, період очікування». За словами Овчаренка, для покриття дефіциту протезів українцям може знадобитись активна участь європейських фахівців із протезування. Тим часом українські бійці, які таки отримали замінники кінцівок, поступово їх освоюють. «Радий, що [ще] я відчуваю? Як встав на протез ― відчув себе на ногах, ― розповідає один з героїв матеріалу, український боєць Дмитро. ― Я чотири місяці лежав до того, в мене інша нога ще зламана була». Тепер протезом ноги він може навіть грати в мʼяча.

Колись путін практикував публічний імідж «мачо» ― пірнувши в море, знаходив стародавні амфори та їздив верхи на коні з голим торсом. Останні його публічні появи не залишили нічого від цього іміджу: згорблений, зморшкуватий диктатор навіть не намагається грати попередню роль. The Daily Beast поговорило з колишніми іміджмейкерами російського диктатора, щоб зрозуміти, як створювали попередній образ путіна й чому зараз він розсипався на друзки. «Я вперше побачив путіна у 2006-му, мені було 22. Путін тоді випромінював мужність, це був готовий матеріал для роботи, ― розповідає один із іміджмейкерів, колишній член російської партії влади Роберт Шлегель. ― Зараз він навіть не підпускає до себе професійних [некремлівських] операторів: його постійно оточує охорона». Тоді, в середині нульових, створювати публічний імідж путіну допомагав керівник одного з найбільших російських пропагандистських майданчиків ― «Першого каналу» ― Костянтин Ернст. Це було видно з підходів до зйомок та їх професійного рівня. Зараз присутність попередньої команди непомітна, зауважує виданню Шлегель. «Новорічне відео, таке враження, знімали якісь співробітники ФСБ ― настільки путін на ньому відрізнявся від звичного «всесильного» образу. Відчувається, що в останні кілька років через ковід і напад на Україну путін істотно звузив коло спілкування», ― каже експропагандист. І якщо колись виконанням на роялі пісні Blueberry Hill на одній сцені із західними зірками путін створював собі образ харизматичного успішного правителя, який знає, «як правильно», то тепер, через брак наближених, видно лише заляканого дідка, який нікому не довіряє й не знає, які кроки йому та росії робити далі, підсумовує видання.

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