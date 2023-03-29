Секретар РНБО: Силою УПЦ МП із Києво-Печерської лаври не виганятимуть
- Автор:
- Анна Холоднова
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Юлія Вебер / «Бабель»
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що для виселення представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври силу застосовувати не будуть.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
«Це ж не виселення, це не готель. Це власність нашої держави, яка має бути звільнена, згідно з нормативно-правовими документами, які існують. Якщо хтось вважає, що він має право не виконувати закони нашої країни, то він глибоко помиляється… Закони України мають виконувати всі, закони не можуть бути вибірковими», — наголосив Данілов.
Він додав, що ніяких провокацій, які хоче влаштувати російська ФСБ на території Лаври, не допустять.
«Ми не будемо їх виносити за ноги, ми не будемо застосовувати ніяку силу. Вони самі звідти потихесеньку підуть. Нічого страшного тут немає. Я розумію, що звикли до певних умов — комусь там було комфортно», — зазначив секретар РНБО.
- 29 березня 2023 року Свято-Успенський монастир УПЦ МП мав звільнити територію Києво-Печерської лаври. У Московському патріархаті заявили, що вважають це «ультиматумом», не бачать у цьому юридичних обґрунтувань і не збираються йти.
- Тим часом митрополит Епіфаній призначив архімандрита від УПЦ МП Авраамія, який перейшов до Православної церкви України, виконувачем обовʼязків намісника Києво-Печерської лаври.