В Австралії приготували фрикадельки з вимерлого мамонта

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Aico Lind/Studio Aico

Австралійська компанія Vow створила фрикадельки з вимерлого мамонта. Мета проєкту — продемонструвати потенціал мʼяса, вирощеного з клітин без забою тварин.

Про це пише The Guardian.

Компанія вже дослідила потенціал понад 50 видів, включаючи альпак, буйволів, крокодилів, кенгуру, павичів і різні види риб. Але наразі вибрала саме мʼясо мамонта, тому що він є символом втрати різноманітності та кліматичних змін. Дослідники вважають, що ця істота вимерла через полювання на неї і потепління після останнього льодовикового періоду.

Aico Lind/Studio Aico

Експеримент пройшов швидко — весь процес тривав лише кілька тижнів. За словами науковців, спочатку вони хотіли зробити мʼясо додо, але не знайшли необхідних послідовностей ДНК.

Фрикадельки з мамонта поки що ніхто не пробував, бо наразі невідомо, як імунна система людини відреагує на незвичний білок. Однак експеримент продемонстрував потенціал культивованого мʼяса. Таке мʼясо використовує значно менше земельних ресурсів і води, ніж худоба, та не виділяє метану.