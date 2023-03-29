МОН оприлюднив правила прийому абітурієнтів до коледжів та вишів на 2023 рік

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністерство освіти і науки оприлюднило правила прийому абітурієнтів до коледжів та вишів.

Основним інструментом цьогорічної вступної кампанії є особистий електронний кабінет вступника. Саме там абітурієнт зможе дистанційно подати заяву на вступні випробування чи на участь у конкурсному відборі.

Для здобуття фахової передвищої освіти «на бюджеті» вступники складатимуть творчий конкурс (для визначеного переліку спеціальностей) або проходитимуть співбесіду з одного чи двох предметів. Для тих, хто планує навчатися за контрактом, передбачено вступ на підставі розгляду мотиваційних листів.

Майбутні молодші бакалаври та бакалаври (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) складатимуть творчий конкурс на мистецькі та спортивні спеціальності, а на всі інші — національний мультипредметний тест (НМТ).

Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) або фахового іспиту у закладі освіти для вступу на інші спеціальності.

При цьому зберігаються усі пільги та пільгові категорії, що передбачені законами.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованих територіях, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.

А для жителів з територій активних бойових дій (територій можливих бойових дій) застосування пільг визначать у травні з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.