Архімандрит від УПЦ МП Авраамій перейшов до ПЦУ. Епіфаній призначив його в. о. намісника Києво-Печерської лаври

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Член Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, архімандрит від УПЦ МП Авраамій (Лотиш) перейшов до Православної церкви України та став виконувачем обовʼязків намісника Києво-Печерської лаври за рішенням митрополита Епіфанія.

Як намісник він також звернувся до братії із закликом залишитися в Лаврі у складі помісної Православної церкви України.

«Дорогі отці і браття! Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних», — додав Авраамій.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати у користування українській Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату.