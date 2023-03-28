Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу

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Парламент Франції визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення підтримали 168 членів Асамблеї зі 170, двоє проголосували проти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вдячні Франції за сильний внесок у викриття минулих і теперішніх злочинів тоталітарної росії, встановлення правди, справедливості та відповідальності», — написав президент України.

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.

15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу девʼяностих роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 30-х років минулого століття геноцидом українського народу.