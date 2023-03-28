«Укренерго»: На найближчі пів року Україні вистачить електроенергії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Найближчі шість місяців в енергосистемі вистачить електроенергії для потреб українців.
Про це голова «Укренерго» Володимир Кудрицький сказав в ефірі телемарафону.
«Українська енергосистема є частиною європейської, а отже, ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї, і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, думаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі», — зазначив він.
Водночас Кудрицький наголосив на необхідності підготуватися до наступної зими. За його словами, потрібно відновити роботу пошкоджених енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми.
- За словами міністра енергетики Германа Галущенка, в Україні наразі є резервні потужності, які дозволяють експортувати електроенергію до європейських країн.
- 16 березня 2022 року українську енергосистему синхронізували з енергосистемою континентальної Європи. Україну приєднали до мережі ENTSO-E разом з енергосистемою Молдови.