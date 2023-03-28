Синод ПЦУ виступив проти узаконення цивільних партнерств. Церква називає цей законопроєкт неприйнятним

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На засіданні Священного Синоду Православна церква України виступила проти ухвалення законопроєкту № 9103, який пропонує дозволити цивільні партнерства. Вони назвали документ категорично неприйнятним і таким, що суперечить природному, Богом встановленому закону.

Також Синод вважає, що законопроєкт порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки та несе загрозу для суспільної моралі, зокрема для морального і психологічного здоровʼя дітей. Крім того, священники переймаються, що ухвалення цього закону погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні.

Разом з іншими Церквами і релігійними організаціями України Православна церква України обурена тим, що зазначений проєкт пропонує прирівняти «реєстровані партнерства» до шлюбу, називаючи їх «сімейним союзом» і відсилаючи у багатьох випадках до норм Сімейного кодексу України.

Синод доручив Блаженнійшому митрополиту Київському і всієї України Епіфанію надіслати відповідні листи до Верховної Ради, президента України та Кабінету міністрів.