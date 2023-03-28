Apple запустила сервіс безвідсоткових платежів Pay Later

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Apple

Компанія Apple запустила сервіс безвідсоткових платежів Apple Pay Later. Наразі він доступний у США.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Apple Pay Later дозволяє користувачам розділити покупки на чотири платежі протягом шести тижнів. Їх можна сплатити без відсотків та комісій.

Користувачі можуть відстежувати, керувати та виплатити свої кредити в онлайн-гаманці Apple Wallet. Кредит на суму від $50 до $1000 можна використовувати для оплати покупок в інтернеті, у додатках на iPhone та iPad та у магазинах, що приймають оплату через Apple Pay.

Apple

Apple

Apple

Коли настане час платити, людина отримає сповіщення через Wallet та електронну пошту. До гаманця можна буде привʼязати дебетову картку як спосіб погашення кредиту. Кредитні картки приймати не будуть.