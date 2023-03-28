У Норвегії дата-центр TikTok заважає виробляти боєприпаси для України — на це не вистачає електроенергії

Новини

Getty Images

Керівник норвезької компанії Nammo Мортен Брандтзег заявив, що центр обробки даних TikTok монополізує електроенергію поблизу їхнього найбільшого заводу і заважає виробляти достатню кількість боєприпасів для України.

Про це повідомляє The Guardian.

За оцінками експертів, наразі українська армія використовує від 6 000 до 7 000 артилерійських снарядів на день. За словами Брандтзега, європейським виробникам боєприпасів треба інвестувати €2 мільярди в нові заводи, щоб задовольнити потреби України.

«Ми стурбовані, оскільки бачимо, що нашому майбутньому зростанню заважає сховище відео з котами», — сказав очільник Nammo.

Наразі Tiktok наражається на критику через свого китайського власника ByteDance. На Заході є занепокоєння, що китайський уряд має доступ до серверів медіаплатформи. Кілька європейських країн, США та Канада заборонили Tiktok на пристроях, що належать державним чиновникам.

TikTok розробив план захисту персональних даних користувачів у Європі, щоб запобігти блокуванню. Компанія планує зберігати персональні дані користувачів на серверах в Ірландії та Норвегії. Щороку на це витрачатимуть €1,2 мільярда.

Місцевий постачальник електроенергії в Норвегії підтвердив, що електромережа не має вільних потужностей — її розподілили на дата-центр TikTok за принципом «перший прийшов, перший отримав». Щоб виробити додаткову електроенергію, знадобиться час.