Apple провела велике оновлення iOS. Які додаткові функції стали доступними для українців

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Apple випустила оновлення мобільної операційної системи iOS 16.4.

З оновленням у стандартній клавіатурі зʼявилося предиктивне введення та введення жестами для української мови. У процесі набору тексту програмне забезпечення пропонує слова для закінчення слів і фраз, що дозволяє прискорити процес написання. Також аналізуються та виправляються помилки в словах. Зʼявилася і підтримка введення тексту українською за допомогою свайпів. Тепер можна набирати текст за допомогою жестів, просто проводячи пальцями по клавіатурі.

Ще одним нововведенням стало додавання 21 нової іконки емодзі. Наприклад, зʼявилося зображення лося, гусака, рожевого серця, символу Wi-Fi та ін.

Також з виходом iOS 16.4 користувачі зможуть отримувати push-сповіщення від веб-застосунків Safari на робочому столі. Apple також додала функцію Voice Isolation для голосових викликів та додатково оптимізувала роботу Crash Detection для iPhone 14 та iPhone 14 Pro.

Крім того, покращено функцію пошуку фотографій та відео, що дублюються, в загальній медіатеці iCloud, додано підтримку VoiceOver для карт у застосунку Weather.

У спеціальних можливостях зʼявилася можливість налаштувати автоматичне затемнення відео при виявленні спалахів світла або стробоскопічних ефектів.

Фахівці усунули проблему, через яку запити Ask to Buy від дітей могли не відображатися на пристрої батька, та виправили баги, через які термостати, сумісні з Matter, могли перестати відповідати на запити при поєднанні з Apple Home.

Функція Emergency SOS після оновлення розширює зону покриття на Австрію, Бельгію, Італію, Люксембург, Нідерланди та Португалію. Ця функція дозволяє пристроям iPhone 14 відправляти текстові повідомлення диспетчерам служби екстреної допомоги, коли вони знаходяться поза зоною покриття стільникового звʼязку та Wi-Fi.