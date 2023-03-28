Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура подала апеляцію, а Вища рада правосуддя перевірить суддю

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Закарпатська обласна прокуратура оскаржила вирок суду у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокуратура вимагає скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції. Також Вища рада правосуддя перевірить суддю Оксану Софілканич, яка розглядала справу.

Про що йдеться?

14-річну дівчину зґвалтували 24 серпня 2021 року, у вересні її бабуся звернулась до поліції. До цього причетні були один 14-річний та двоє 15-річних підлітків, односельці потерпілої. Вони спочатку заманили дівчину на подвірʼя одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім всі по черзі зґвалтували її. Усе це підлітки знімали на відео, а потім завантажили в інтернет і показали однокласникам у школі.

На суді усі троє визнали свою провину. Вирок хлопцям, яких звільнили від покарання, викликав обурення. Омбудсман Дмитро Лубінець узяв справу під свій контроль.

Також проаналізують діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного з хлопців, також працює в цій службі, тому є сумніви щодо неупередженості та професійності представлення інтересів дівчинки. Також ця служба дала ґвалтівникам позитивні характеристики, які вплинули на помʼякшувальний вирок. Наразі вирок, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.