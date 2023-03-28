Інститут майбутнього: Половина українських біженців планують повернутися додому після війни

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Тільки 50% з тих, хто виїхав з України після 24 лютого 2022 року, планують повернутися після війни, свідчать результати онлайн-опитування з оцінки міграційних процесів і настроїв українців, проведеного Українським інститутом майбутнього.

Основні причини виїзду з країни після 24 лютого — це відсутність відчуття безпеки в Україні (58%), турбота про дітей, їхнє майбутнє (58%), підвищений рівень небезпеки (постійні обстріли, загроза окупації, 57%).

46% респондентів зазначили, що кожен з тих, хто виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення, має вирішувати самостійно за себе, чи повертатися в Україну;

21% респондентів відмітили, що українці, які виїхали за кордон, мають повертатися відразу після закінчення війни (до процесу відновлення країни);

16,5% — що мають повертатися, якщо немає загрози окупації;

10,5% — що мають повертатися після закінчення війни та після відновлення/відбудови країни.

36% учасників дослідження відмітили, що їхні рідні однозначно повернуться до країни (вони це твердо вирішили), 32% — що рідні можливо повернуться, якщо в Україні буде безпечно та буде робота, 14% — що їхні родичі навряд чи повернуться, адже вони вже починають облаштовуватися на новому місці, лише 5% — що рідні точно не повернуться, 3% — що за можливості і самі поїдуть до рідних за кордон, 10% — не змогли надати відповідь на запитання, бо їхні рідні ще не визначилися.

Рейтинг причин, які пливають на рішення людини повернутися до України: родинні звʼязки (60%), звичний спосіб життя та звичне оточення (46%), безпека (42%), наявність роботи (36%), патріотизм (32%), невдачі у спробах облаштуватися за кордоном (27%), турбота про дітей (діти мають жити та навчатися в Україні — 16%).

Рейтинг причин, які впливають на рішення людини не повертатися до України: життєві перспективи за кордоном (55%), безпека (50%), наявність роботи (48%), турбота про дітей (діти мають здобути нормальну освіту та почати нове життя — 33%), комфорт (28%), відсутність боротьби з корупцією, відсутність люстрації проросійських сил в Україні (27%), родинні звʼязки за кордоном (5%).

21% респондентів відмітили, що мають серед своїх друзів/знайомих/колег чоловіків, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, але в цілому не мали на це законних причин/підстав.

47% опитаних вважають, що український біженець за кордоном має самостійно вирішувати, чи допомагати йому якимось чином Україні, 28% — що має допомагати Україні, переказуючи частину заробітної плати на потреби ЗСУ/волонтерам, 12% — що має допомагати родичам/знайомим, які залишилися в Україні, 9% — що має допомагати, беручи участь у мітингах, демонстраціях, пікетах, 3,9% — що не має допомагати, адже сам потребує допомоги, лише 0,1% — однозначні в тому, що не має допомагати.