FT: Західні компанії, які хочуть покинути росію, змушені платити внески в російський бюджет

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Західні компанії, які намагаються вийти з російського ринку, будуть зобовʼязані сплатити внески до бюджету рф. Крім того, сам процес схвалення займає багато часу.

Про це пише Financial Times.

Зокрема, норвезька компанія Wenaas уже уклала першу угоду про «добровільне пожертвування» в бюджет рф за право піти з російського ринку. Це сталося після того, як компанія уклала угоду про продаж своєї мережі готелів. Сама вартість продажу становила €203 мільйони, але 10% з них підуть до бюджету рф.

Компанії, які раніше виходили з рф, повинні були обирати між так званим добровільним внеском до російського бюджету або відтермінуванням отримання доходу від продажу на кілька років. Але тепер кожна транзакція, яка буде повʼязана з виходом із російського ринку, має бути схвалена спеціальною урядовою комісією.

Ця комісія збирається тричі на місяць і під час засідання розглядає не більше ніж сім заявок. Водночас у черзі близько двох тисяч компаній, які хочуть покинути ринок рф.