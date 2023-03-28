Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим анімаційним проєктом за всю історію українського кінопрокату

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Найдорожчий мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим анімаційним проєктом за всю історію українського кінопрокату, випередивши блокбастери, включно із «Крижаним серцем 2» «Співай 2», «Секретами домашніх тварин 2», «Грінчем» тощо.

Про це повідомили на кіностудії FILM.UA.

Вже четверті вихідні поспіль мультфільм лідирує в Україні за касовими зборами, попри те, що кожного тижня в прокаті відбуваються прем’єри, зокрема й голлівудські, такі як «Крід III» та «Шазам: Лють Богів».

Сумарно за місяць прокату було продано 779 798 квитків, а касові збори становлять 98 634 367 гривень.

Мультфільм створили за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки — ось трейлер. Це найдорожчий український мультфільм. Його бюджет становить 187 мільйонів гривень, частка державної участі у виробництві мультфільму — 49,5 мільйона. Режисери — Олександра Рубан і Олег Маламуж.

Головних героїв мультфільму озвучують Юлія Саніна, Dzidzio, Олена Кравець, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталка Денисенко та інші. Саундтрек до мультфільму створив гурт «ДахаБраха».