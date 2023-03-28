Україна готова відновити експорт електроенергії до Європи

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Україна готова відновити експорт електроенергії в Європу, оскільки в системі на цей момент присутній профіцит генерації.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії в європейські країни. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, в тому числі й для відновлення потужностей після війни. Для нас дуже важливе рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС», — зазначив міністр.

Російські окупанти в період з жовтня 2022 року по лютий 2023 року завдали 225 ударів по 112 обʼєктах критичної цивільної інфраструктури України. Під ударом насамперед опинилася енергетика. Однак вивести українську енергосистему з ладу терористам не вдалося.

За рік повномасштабної війни росія завдала шкоди інфраструктурі України на суму $143,8 мільярда.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль оцінив ситуацію в енергетичному секторі країни та назвав головні завдання в цій сфері на 2023 рік, серед яких захист енергообʼєктів та децентралізація енергосистеми.