У Кіпрі до вʼязниці відправили українку, яка ножем погрожувала росіянам

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Окружний суд кіпрського міста Ларнака відправив до вʼязниці на шість місяців українку, яка погрожувала ножем росіянам під час святкування дня російського прапора.

Про це повідомляє The Cyprus Times.

Ідеться про 55-річну українку та інидцент у серпні 2022 року. Її визнали винною в нападі.

Тоді українку арештували за звинуваченнями в нападі, вживанні алкоголю в публічному місці, володінні зброєю і порушенні громадського порядку.