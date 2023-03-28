Американському актору Джонатану Мейджорсу висунули звинувачення в домаганнях та побитті жінки

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Американському актору Джонатану Мейджорсу висунули офіційні звинувачення в домаганнях та побитті жінки. Його будуть судити.

Про це пише The Guardian.

Актора затримала поліція в суботу в його квартирі на Мангеттені, Нью-Йорк, після дзвінка до служби екстреної допомоги. Увечері того ж дня його відпустили.

Заявником виступила неназвана 30-річна жінка, яка повідомила, що Мейджорс її вдарив та домагався до неї під час побутової суперечки. Вона звернулася до лікарні з легкими травмами голови та шиї. Жінка зазначила, що актор вдарив її по обличчю, чим спричинив сильний біль та рвану рану за вухом, а також із силою «поклав руку на шию», після чого лишилися синці.

Згодом прокуратура офіційно підтвердила, що актора звинуватили в нападі, спробі нападу та домаганнях. Суд відпустив Мейджорса під підписку про невиїзд. Наступне засідання заплановане на 8 травня.

Захист актора запевняє, що Мейджорс невинуватий. Зараз вони збирають докази та свідчення, щоб представити їх на суді.

Судовий процес та звинувачення проти Мейджорса можуть вплинути на його акторську карʼєру. Він має довгостроковий контракт зі студією Marvel на роль головного антагоніста нинішньої фази. Це означає, що Мейджорс може зʼявитися в низці майбутніх фільмів Marvel, а також стане головним злодієм у фінальних стрічках. Водночас армія США уже призупинили зйомки реклами за участю Мейджорса після цих звинувачень.