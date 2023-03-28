На Одещині та в західних областях почалися відключення світла через негоду

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Getty Images / «Бабель»

В Одеській області та в західних областях почалися відключення світла через негоду. Ремонтники намагаються оперативно відновити електропостачання.

Про це пише Міністерство енергетики у своєму Facebook.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що генерація в Україні має всі необхідні обсяги потужності, щоб забезпечити електрикою всю країну.

Але через погіршення погоди та сильний вітер стаються пошкодження електромереж — тому можуть бути відключення світла. На Житомирщині також можливі обмеження через ремонт інфраструктури.

Тривають також відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей.

Компанія ДТЕК повідомляє про проблеми зі світлом на Одещині. Через негоду без електрики лишилися 28 населених пунктів. Найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони.