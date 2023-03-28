США подали до суду на криптовалютну біржу Binance

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Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами США (CFTC) подала до суду на найбільшу у світі криптовалютну біржу Binance та її генерального директора Чанпенг Чжао. Їх звинувачують у порушенні американського законодавства.

Про це ише Bloomberg.

На думку комісії, Binance та її гендиректор регулярно порушували американські правила. Там наголошують, що Binance повинна була зареєструватися в агентстві багато років тому.

Натомість у самій Binance називають позов «несподіваним і таким, що розчаровує». Там кажуть, що співпрацюють з регулятором уже понад два роки.

Чжао заявив, що скарга комісії «схоже, містить неповне викладення фактів, і ми не згодні з характеристикою багатьох питань, заявлених у скарзі».

CFTC не може висувати кримінальні звинувачення проти фірм або домагатися тюремного увʼязнення для окремих людей, але позови комісії можуть призвести до серйозних штрафів та санкцій. Однак позови від регулятора можуть призвести до значних штрафів та інших санкцій проти компаній і приватних осіб.

CFTC є одним із кількох американських органів, які розслідують діяльність Binance. Служба внутрішніх доходів, а також федеральні прокурори перевіряють дотримання Binance зобовʼязань щодо боротьби з відмиванням грошей.

Binance — найбільша у світі криптовалютна біржа. Її створили у 2017 року, а вже наступного року вона стала найбільшою за обігом криптовалют.